أمير نجران يستعرض التقرير الإحصائي لقوة أمن المنشآت

راشد آل شريه(صدى):

نوّه صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، بالمهام التي تمارسها قوة أمن المنشآت، في صون مقدرات الوطن، وتعزيز الأمن الصناعي بالمنشآت الحيوية، مشيدًا بكفاءة الجندي السعودي من كافة القطاعات، وهي نابعة من تسلحه بالإيمان والوطنية الصادقة، ومن ما ورثه من الآباء والأجداد من شجاعة وبسالة ومروءة، وما تلقاه من تدريب وتأهيل ليكون سيفًا ودرعًا لحفظ الأمن والاستقرار في وطننا الغالي.

جاء ذلك أثناء اطلاع سموه على التقرير السنوي الإحصائي لأعمال قوات أمن المنشآت، قدمه قائد القوة بالمنطقة، العميد إبراهيم بن حمد الدوسري.

وتضمن التقرير المنشآت المغطاة أمنيًا من قبل القوة، داخل مدينة نجران وبمحافظة شرورة، والدورات التدريبية والفرضيات التي عقدتها، بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى.

وأكد العميد إبراهيم الدوسري عزم ضباط وأفراد قوة أمن المنشآت بالمنطقة، على مواصلة الجهد والعطاء، بكل صدق وإخلاص، وبمعنويات شامخة، خدمة للدين ثم المليك والوطن.

