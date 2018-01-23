تأجيل محاكمة رئيس الكاف السابق إلى جلسة 12 فبراير المقبل

ماجد محمد(صدى):

أعلنت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم سابقًا عيسى حياتو، وسكرتير عام الاتحاد هشام العمراني، المتهمين بمخالفة قانون منع الممارسات الاحتكارية لجلسة 12 فبراير المقبل لتقديم المذكرات والمستندات.

يُذكر أن رئيسة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الدكتورة منى الجرف، اتهمت في بلاغ لها ” حياتو ” بمخالفة المادة 8 فقرات ” أ و ب و د ” من قانون 5 حماية المنافسة وإساءة استخدام حق امتلاك استغلال البث المتلعلق ببطولات كرة القدم.