إطلاق نار على قاض بمحافظة الخرج

علي القحطاني(صدى):

تعرض أحد القضاة في محافظة الخرج اليوم الثلاثاء لطلق ناري وهو عائدا من صلاة الظهر.

وأوضحت مصادر أن الطلقة أصابت الشيخ في كتفه ونقل على إثرها إلى مستشفى الملك خالد بالخرج وتمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني.