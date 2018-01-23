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  • نشر : منذ 4 ساعات
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  • حوادث

إطلاق نار على قاض بمحافظة الخرج

إطلاق نار على قاض بمحافظة الخرج
علي القحطاني(صدى):

تعرض أحد القضاة في محافظة الخرج اليوم الثلاثاء لطلق ناري وهو عائدا من صلاة الظهر.

وأوضحت مصادر أن الطلقة أصابت الشيخ في كتفه ونقل على إثرها إلى مستشفى الملك خالد بالخرج وتمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني.

 


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6 تعليقات

[ عدد التعليقات: 213 ] نشر منذ 4 ساعات

لاحول ولا قوة إلا بالله

[ عدد التعليقات: 33 ] نشر منذ 4 ساعات

الظلم والقهر

[ عدد التعليقات: 2675 ] نشر منذ 4 ساعات

حالة فردية و الحمد لله ما مات القاضي و ان شاء الله نعرف التفاصيل بس غلط تاخد حقك بيدك

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