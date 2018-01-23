نشر : منذ 4 ساعات 4٬452 6 حوادث إطلاق نار على قاض بمحافظة الخرج علي القحطاني(صدى): تعرض أحد القضاة في محافظة الخرج اليوم الثلاثاء لطلق ناري وهو عائدا من صلاة الظهر. وأوضحت مصادر أن الطلقة أصابت الشيخ في كتفه ونقل على إثرها إلى مستشفى الملك خالد بالخرج وتمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني. الوسوم:إطلاق نار, قاضي الخرج
شاعر صدى[ عدد التعليقات: 213 ] نشر منذ 4 ساعات
لاحول ولا قوة إلا بالله
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 26000 ] نشر منذ 4 ساعات
ليش طيب🤔
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 7346 ] نشر منذ 4 ساعات
لاحول ولا قوة إلا بالله . الله يشفيه ويعافيه .
ام بدر[ عدد التعليقات: 33 ] نشر منذ 4 ساعات
الظلم والقهر
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 2675 ] نشر منذ 4 ساعات
حالة فردية و الحمد لله ما مات القاضي و ان شاء الله نعرف التفاصيل بس غلط تاخد حقك بيدك
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 689 ] نشر منذ 2 ساعتين
يا لطييييف