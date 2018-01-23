فتاة تطلب الطلاق من زوجها بسبب ” القطط “

القاهرة(صدى):

أقامت زوجة مصرية دعوى خلع تعد الأولى من نوعها ضد زوجها، موضحة في دعواها أن ذلك بسبب اصطياده القطط وإغراقها في ” البانيو “.

في تفاصيل الدعوى التي نشرتها وسائل إعلام مصرية، قالت الزوجة إنها متزوجة منذ 6 سنوات زوجها الذي يعمل محاسب، عن قصة حب وفترة زواج سعيدة، ولكن تحولت السعادة إلى شقاء.

وأضافت أن زوجي منع دخول الطيور المنزل، واحترمت رغبته، وفي حالة تناول اللحوم أو الطيور، أقوم بأكلها عند والدتي، كما كان يعترض على شراء لعب لأطفالنا على هيئة حيوانات، كما لاحظت أنه يتعمد دهس القطط بالسيارة.

وذكرت أن زوجها اعتاد قتل القطط وإلقائها بالعقار المجاور لنا، وبمواجهتي له علمت منه بأنه يقوم بإلقاء القطط بالبانيو لقتلهم، وبالتحدث معه اعتدى عليَّ بالضرب، وأصابني بكسر بساعدي الأيمن، فطلبت منه الطلاق فهددني بالقتل، فتركت المنزل، وأقمت دعوى خلع وما زالت الدعوى منظورة.