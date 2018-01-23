أغلى جهاز لتحضير القهوة في العالم يصل المملكة قريبا
يصل أغلى جهاز تحضير القهوة في العالم، إلى كل من المملكة والإمارات قريباً، وذلك بعد إطلاقه على أطلق موقع ” رويال كوفي ميكر ” الفرنسي.
وأوضح الموقع، أن الجهاز يقوم بتحضير القهوة يدوياً بشكل دقيق واحترافي، وباستخدام أجود أنواع الكريستال والذهب عيار 24 قيراطاً والفضة وأغلى أنواع النحاس.
وأشار الموقع إلى سعر الجهاز يبدأ من 15500 دولار أمريكي، لافتاً إلى أن كل كوب يحضر من الإبريق الملكي بطريقة تعطي مذاقا يعكس الفخامة والتفرد.
طاهر سليم[ عدد التعليقات: 1203 ] نشر منذ 4 ساعات
ههههههههههه ومادخل خامات الكريستال والذهب عيار 24 قيراطاً والفضة وأغلى أنواع النحاس فى مذاق القهوة ؟؟؟؟
لادخل أطلاقا فى الخامات المستخدمة مثل الكريستال والذهب عيار 24 قيراطاً والفضة وأغلى أنواع النحاس فى تحديد مذاق القهوة !!! نوعية ومذاق القهوة تحددها عوامل التربة (تربة بركانية) ونوعية القهوة (أرابيكا او روبستا) ودرجات الحرارة والرطوبة والارتفاع عن سطح البحر (2000 متر عن سطح البحر) هههههههه
رااايق[ عدد التعليقات: 3494 ] نشر منذ 4 ساعات
ياااا بوي هذا ضحك على الناس (((مذاقا يعكس الفخامة والتفرد))) **!!
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قهوة أو شاي على الفحم أو الجمر يعطيك مذاق يعكس النبل والفروسية والأنسجام مع الصحراء*** ههههههههه
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 2675 ] نشر منذ 3 ساعات
يا سلام طيب دحين تلاقي مجموعة تشترية للشهرة مو لشرب القهوة
كان زمان[ عدد التعليقات: 2346 ] نشر منذ 3 ساعات
فعلاً للتفاخر ..
بنت النور[ عدد التعليقات: 930 ] نشر منذ 2 ساعتين
القهوه كيبف وذوق ومن يزبطها صح 😌لو في فخار
الله المستعان
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 7346 ] نشر منذ 43 دقيقة
هـــذا جــهاز عـــروس مَـــهو جــهاز لتحضير القهـــــــوه .😳🙄🤔.