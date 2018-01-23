أغلى جهاز لتحضير القهوة في العالم يصل المملكة قريبا

نورة الشهري(صدى):

يصل أغلى جهاز تحضير القهوة في العالم، إلى كل من المملكة والإمارات قريباً، وذلك بعد إطلاقه على أطلق موقع ” رويال كوفي ميكر ” الفرنسي.

وأوضح الموقع، أن الجهاز يقوم بتحضير القهوة يدوياً بشكل دقيق واحترافي، وباستخدام أجود أنواع الكريستال والذهب عيار 24 قيراطاً والفضة وأغلى أنواع النحاس.

وأشار الموقع إلى سعر الجهاز يبدأ من 15500 دولار أمريكي، لافتاً إلى أن كل كوب يحضر من الإبريق الملكي بطريقة تعطي مذاقا يعكس الفخامة والتفرد.