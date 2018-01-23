بالفيديو.. حيلة ذكية لأم تتغلب على إدمان أطفالها للهاتف المحمول

بانكوك(صدى):

تمكنت أم تايلاندية من ابتكار طريقة مذهلة لكيفية التعامل مع إدمان طفلها للهاتف المحمول، حيث تفوقت بهذه الطريق على جميع الآباء ومحاولاتهم لحل هذه المشكلة.

وظهرت الأم في مقطع فيديو متداول وهي تحاول إعطاء هاتفها لطفليها لكنهما رفضا ودخلا في نوبة بكاء غريبة.

وأوضحت الأم أن طفليها أدمنا استخدام الهواتف الذكية، فقررت تغيير خلفية شاشة الإغلاق لصورة مرعبة، وأصبحا خائفين من لمس الهاتف.