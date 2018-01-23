تشكيل لجنة للتحقيق في تسمم مواطنين خلال رحلتهم النيلية بمصر

حمود العنزي(صدى):

أشرفت اليوم، وزيرة السياحة المصرية رانيا المشاط على تشكيل لجنة؛ للتحقيق في الواقعة الخاصة بتسمم 3 مواطنين سعوديين بحالات تسمم، أمس، وذلك خلال رحلة سياحية نيلية بين الأقصر وأسوان.

وأوضحت ” المشاط ” أن هذه الواقعة تُعد أول اختبار جدي لها، حيث شكلت لجنة من المفتشين التابعين للوزارة؛ للوقوف على أسباب هذه الواقعة، والاطمئنان على أحوال المصابين، مؤكدة حرص الوزارة على صحة وسلامة جميع السائحين.

وفي نفس السياق، ذكر مصدر طبي، أن الحالات التي وصلت لمستشفى الأقصر الدولي، كانوا يعانون من قيء وإسهال، أما الآن فحالتهم مستقرة وسيخرجون من المستشفى فور تلقيهم العلاج.