تشكيل لجنة للتحقيق في تسمم مواطنين خلال رحلتهم النيلية بمصر
أشرفت اليوم، وزيرة السياحة المصرية رانيا المشاط على تشكيل لجنة؛ للتحقيق في الواقعة الخاصة بتسمم 3 مواطنين سعوديين بحالات تسمم، أمس، وذلك خلال رحلة سياحية نيلية بين الأقصر وأسوان.
وأوضحت ” المشاط ” أن هذه الواقعة تُعد أول اختبار جدي لها، حيث شكلت لجنة من المفتشين التابعين للوزارة؛ للوقوف على أسباب هذه الواقعة، والاطمئنان على أحوال المصابين، مؤكدة حرص الوزارة على صحة وسلامة جميع السائحين.
وفي نفس السياق، ذكر مصدر طبي، أن الحالات التي وصلت لمستشفى الأقصر الدولي، كانوا يعانون من قيء وإسهال، أما الآن فحالتهم مستقرة وسيخرجون من المستشفى فور تلقيهم العلاج.
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 3245 ] نشر منذ 4 ساعات
اللهم احفظ مصر وشعب مصر
والرئيس السيسي المعظم يارب العالمين
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 7346 ] نشر منذ 4 ساعات
لاحول ولا قــوة إلا بالله . الله يشفيهم .
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يمكــــــــن أكلـــــوا ســــــــــــــمك فِســـــــــــــيخ .
طاهر سليم[ عدد التعليقات: 1203 ] نشر منذ 4 ساعات
سعادة الوزيرة رانيا المشاط بما أن هذه الواقعة تُعد أول اختبار جدي لك كوزيرة للسياحة :
فهنا أشهر الدعاية السلبية الاجنبية للسياحة في مصر منها التسمم والإحباط وهنا التقرير :
نشرت صحيفة “ديلي ميل” تقرير عن إصابة 12 ألف سائح بريطاني بتاريخ فبراير 2017 بالتسمم الغذائي في مصر خاصة في مدن الغردقة وشرم الشيخ. وحذر التقرير من قضاء عطلة الشتاء في مصر بسبب تسجيل آلاف حوادث التسمم الغذائي فيها خلال السنوات الخمس الماضية واستند التقرير إلى حصر حالات التسمم التي تعرض لها البريطانيين فقط خلال أخر 5 سنوات ماضية 2012 الى 2017 وجاءت مصر في مقدمة الدول الأكثر تسممًا وجاءت خلفها أسبانيا وجزر الكناري والبليار بـ 3.932 حالة وتركيا 3.672 حالة وجاءت المكسيك في المركز الرابع بـ 1.857 وجمهورية الدومينيكان الكاريبية خامسًا بـ 1.385.
أهرامات الصين
قامت الصين ببناء مجسم يشبه تمامًا أهرامات الجيزة ومجسم تمثال لأبو الهول في مدينة “تشينزين” الصينية التي تتميز بطبيعتها وجوها السياحي. وقال الرحالة المصري أحمد حجاجوفيتش عبر صفحته على “الفيسبوك” إن الصين استغلت ضعف الحركة السياحية في مصر وحب سياح العالم للآثار المصرية وقامت بإنشاء منطقة سياحية كاملة في نسخة مقلدة من آثار منطقة الجيزة والتي تمتد حتى أبو رواش والفيوم مضيفًا أن الصينيين تمكنوا من جذب 15 مليون سائح سنويًا لزيارة منطقة الأهرامات الصينية والتي تم تصميمها بصورة طبق الأصل من الأهرامات المصرية الثلاثة وارتدى العاملون في مدينة “تشينزين” الصينية الزي الفرعوني الكامل وفتحوا مطاعم للأكلات المصرية واستخدموا الجمال والخيول لإمتاع الزائرين حتى تشعر تمامًا أنك في مصر.
موقع الأهرامات محبط للاجانب
نشرت جريدة “ديلي ميل” تقررًا يضم أكثر الأماكن السياحية احباطًا حول العالم وضمت من بين تلك الأماكن الأهرامات المصرية وأجرى موقع “ريديت كوم” استطلاع رأي قالت الآراء فيه إنه بالرغم من كونه أشهر الأماكن التاريخية التي يقصدها السياح فإنه صنف من أكثر الأماكن السياحية إحباطا في العالم. وقالت الصحيفة إنها شعرت بالصدمة من بعد اكتشافها وجود الأهرامات ضمن قائمة الأماكن أكثر إحباطًا في العالم لأن الهرم الأكبر مصنف منذ زمن بعيد أنه من عجائب الدنيا السبع وظل الهرم لأكثر من 3800 عام يحتل لقب أعلى بناء شيده البشر في العالم وعلى الرغم من كل هذه المميزات لم تقف في صالح الهرم لما أبداه الزوار من حسرة وخيبة أمل بعد زيارتهم له لأنهم وجدوا أن موقعه قريب جدًا من صخب وفوضى عارمة حسبما قالوا.