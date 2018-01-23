مسؤول مصري: فيديو إنشاء جسر الملك سلمان بين مصر والمملكة غير صحيح

نايف السالم(صدى):

قال مسؤول بوزارة النقل المصرية أن العمل على جسر الملك سلمان الذي سيربط بين مصر والسعودية لم يبدأ حتى الآن، مكذبًا مقاطع الفيديو التي تداولتها مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مضيفًا ” ما تم تداوله على شبكة الإنترنت غير صحيح ” .

كما نفى متحدث وزارة النقل السعودية، تركي الطعيمي، ما تداولته المقاطع المنتشرة على المواقع فيما يخص البدء بالجسر، بينما صرح وزير النقل المصري هشام عرفات، في وقت سابق، أن مشروع الجسر هو أكبر مشروع على كوكب الأرض، واستغرقت دراسته 4 سنوات.

ويذكر أن سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أشار إلى أن هناك فرقًا متخصصة تجهز للجسر، وأن وضع حجر الأساس له سيتم قبل 2020.