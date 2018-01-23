إناث القطط تستخدم قوائمهن اليمني في أعمالها بعكس الذكور

لندن(صدى):

أجرى باحثون بريطانيون، دراسة على 44 قطاً من الإناث والذكور داخل البيوت، لمعرفة طريقة استخدام كل جنس لقوائمه.

وأظهرت نتائج الدراسة أن إناث القطط تستخدم قوائمها اليمني، بينما يستخدم لاذكور قوائهم اليسرى في القيام بالأعمال المختلفة.