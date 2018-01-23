إناث القطط تستخدم قوائمهن اليمني في أعمالها بعكس الذكور
أجرى باحثون بريطانيون، دراسة على 44 قطاً من الإناث والذكور داخل البيوت، لمعرفة طريقة استخدام كل جنس لقوائمه.
وأظهرت نتائج الدراسة أن إناث القطط تستخدم قوائمها اليمني، بينما يستخدم لاذكور قوائهم اليسرى في القيام بالأعمال المختلفة.
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 2675 ] نشر منذ 4 ساعات
سبحان الله
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 26000 ] نشر منذ 2 ساعتين
سبحان الله
مدري ليش🤔
بنت النور[ عدد التعليقات: 930 ] نشر منذ 2 ساعتين
معلومه زينه