انتحار إيطالي بعد إطلاقه النار على زوجته و 5 آخرين

روما(صدى):

أطلق رجل إيطالي النار علي زوجته فسقطت قتيلة إثر الرصاص، ثم انتحر بالرصاص ذاته، في مساء يوم الاثنين، ببلدة ” بيلونا ” بجنوب ايطاليا.

وحاول الجيران إيقافه عن هذ العبث، لكنه لم يستجيب لأحد وقبل أن ينتحر أطلق النار من شرفته عشوائيًا، ما تسبب في إصابة خمسة أشخاص، وعلى الرغم أن السلطات الإيطالية أقنعت الرجل بالاستسلام، لكنه أطلق النار على نفسه في نهاية المطاف.

وأثناء الحالة الجنونية التي انتابت هذا الرجل الذي يبلغ من العمر 48 عامًا، تمكنت ابنته الصغيرة والتي تبلغ من العمر 14 عامل من الهرب لتنجو بنفسها، ولم تتمكن الشرطة من معرفة أسباب هذا الحادث الغامض، وجاري البحث عن الفتاة الهاربة.