الاتفاق يدخل في سباق مع الزمالك المصري لضم محمد عنتر

ماجد محمد(صدى):

كشفت مصادر عن تفكير إدارة نادي الاتفاق في الحصول على خدمات اللاعب محمد عنتر لاعب نادي الأسيوطي المصري، خلال الفترة الانتقالية الشتوية الجارية.

وقالت المصادر إن الاتفاق يسعى لضم ” عنتر”، مقابل 400 ألف دولار، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي، ويدخل الزمالك السباق على اللاعب، حيث عرض 800 ألف دولار للحصول عليه نهائيًا.

وكان الاتفاق ضم منذ أيام، اللاعب المصري أحمد الشيخ لاعب نادي الأهلي، على سبيل الإعارة أيضًا مقابل 400 ألف دولار.