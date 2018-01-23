أمانة مكة تكثف مشاريع صيانة الطرق

نايف السالم(صدى):

شكلت الإدارة العامة للطرق بأمانة مكة عدد من الفرق الفنية والهندسية والكوادر البشرية المتخصصة، لتنفيذ خطة صيانة الطرق والمحاور والشوارع الرئيسية بمكة المكرمة، وإجراء أعمال صيانة الاسفلت والأرصفة في مختلف المواقع.

وتم خلال الفترة الماضية تنفيذ العديد من أعمال صيانة الاسفلت والأرصفة في مواقع وأحياء وشوارع عديدة بمكة المكرمة، شملت بحرة والشرائع والمعيصم والعمرة والعسيلة والرصيفة والزايدي والعزيزيه وشارع ابولهب والششة والعتيبية والمسفلة والخنساء والزاهر والحجون.

كما تم تنفيذ أعمال صيانة الاسفلت في العديد من التقاطعات والشوارع مثل طريق الامير سلطان بطريق الطائف وشارع الاحسان وتحسين تقاطع شارع ذات النطاقين مع بطحاء قريش وتحسين تقاطع شارع إبراهيم جفالي مع شارع محمد بن نافع وغيرها، بالإضافة إلى إعادة سفلتة عدد من الشوارع الرئيسية،‏ مثل شارع الشهداء بمكة المكرمة باتجاه إشارة طريق المدينة المنورة وسفلتة شارع صدقي بحي العزيزية وسفلتة شارع سلمان الفارسي بمخطط الشرائع (1) وسفلتة شارع وادي بشم الرئيسي كمرحلة أولى، بأطوال إجمالية بلغت حوالي (8) كيلو مترات، وكمية اسفلت مستخدمة بلغت نحو (16.850) طنا.

وأكد مدير عام الطرق المهندس زهير بن عبدالرحمن سقاط، أن مشاريع صيانة الطرق تحظى بعناية بالغة من قبل الأمانة، من خلال متابعة أعمال صيانة شبكات الطرق والانفاق والجسور وجميع المرافق على مدار 24 ساعة، والإشراف عليها ومتابعة جودتها والحفاظ على سلامتها بشكل دائم، مشيراً إلى أن هناك العديد من الفرق الميدانية التي شكلتها الإدارة العامة للطرق بغرض متابعة هذه الأعمال أولا بأول.