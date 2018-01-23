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العدل: 7 أنواع من محاكم القضاء العام في المملكة

العدل: 7 أنواع من محاكم القضاء العام في المملكة
نايف السالم(صدى):

أعلنت وزارة العدل، عن محاكم القضاء العام في المملكة واختصاص كلًا منها، موضحه أن المملكة بها 7 أنوع من المحاكم.

وأوضحت الوزارة في تغريدة على حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، أن المحكمة العليا تقع على رأس محاكم المملكة، ليأتي في المرتبة التي تليها محكمة الاستئناف، مشكلين أعلى محاكم المملكة.

وأضافت أن الـ5 محاكم الأخرى تتمثل في ” المحاكم العامة، المحاكم الجزائية، محاكم الأحوال الشخصية، المحاكم التجارية، ومحاكم التنفيذ “، على أن تختص كل محكمة بقضايا معينة.

 


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