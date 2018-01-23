روسيا تكشف عن مخططها لذبح الكلاب الضالة قبل مونديال 2018

طلال الغامدي(صدى):

أعلنت روسيا عن خطتها لعملية ” ذبح جماعي ” للكلاب الضالة، وذلك قبل انطلاق منافسات كأس العالم، والتي ستقام على أراضيها خلال الصيف المقبل.

كما خصصت موسكو مايقرب من 1.4 مليون جنيه استرليني للمدن التي يتم تنظيم المباريات بها؛ لنشر فرق خاصة بالكلاب الضالة تابعة لأكاديمية ” كي جي بي ” ، وذلك بحسب ماذكرته مصادر بريطانية.

ورغم أن الدولة لم تقرر بشكل رسمي ماتقوم به تجاه تلك الحيوانات، إلا أن بعض المدافعين عن الكلاب حذروا من تداعيات قتل الكلاب الضالة، مناشدين الدولة للعدول عن هذه الخطوة.

وأوضح رئيس لجنة تنظيم نهائيات كأس العالم 2018، فيتالي موتكو، أنه أصدر تعليماته مؤخرًا للمدن المضيفة للمباريات بإنشاء ملاجئ مؤقتة للحيوانات التي يقدر عددها بمليونين.