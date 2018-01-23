بالفيديو.. فنان شهير ” وأنا طفل أهلي رموني في الزبالة “

نورة الشهري (صدى):

روى الممثل المصري يوسف منصور (51 عاماً) ، عن طفولته ومعاناته التي عاشها ، والموقف الصادم الذي تعرض له بعد ولادته ، خلال حلوله ضيفاً ضمن برنامج ” نفسنة ” بقناة ” القاهرة والناس ” .

وقال منصور خلال البرنامج ” بعد ولادتي ظن الجميع إنني ميت، وألقوا بي في النفايات ، مشيراً الى أنّ فضول الطبيب لمعرفة سبب الوفاة هو ما أنقذه ، حيث طلب أن يراني ليعرف سبب وفاتي .

وأوضح أنّه ” أثناء قيام الطبيب بفحصه، سمع الطبيب نبضه، فسمّوه على إسم الطبيب يوسف “.