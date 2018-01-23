بالفيديو.. فنان شهير ” وأنا طفل أهلي رموني في الزبالة “
روى الممثل المصري يوسف منصور (51 عاماً) ، عن طفولته ومعاناته التي عاشها ، والموقف الصادم الذي تعرض له بعد ولادته ، خلال حلوله ضيفاً ضمن برنامج ” نفسنة ” بقناة ” القاهرة والناس ” .
وقال منصور خلال البرنامج ” بعد ولادتي ظن الجميع إنني ميت، وألقوا بي في النفايات ، مشيراً الى أنّ فضول الطبيب لمعرفة سبب الوفاة هو ما أنقذه ، حيث طلب أن يراني ليعرف سبب وفاتي .
وأوضح أنّه ” أثناء قيام الطبيب بفحصه، سمع الطبيب نبضه، فسمّوه على إسم الطبيب يوسف “.
رااايق[ عدد التعليقات: 3494 ] نشر منذ 4 ساعات
كثر منها ياااا يوسف !!!!!” بعد ولادتي ظن الجميع إنني ميت، وألقوا بي في النفايات !!**
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ليه كيس جوافة خايسه ** علشان يرمونك بالزباله ***
يالله رضاك والجنه[ عدد التعليقات: 2058 ] نشر منذ 3 ساعات
غير صحيح مصر بلد إسلامي لا يرمون المتوفى بل يتم دفنه