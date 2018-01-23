فيديو فاضح لمحترف الهلال مع فتاة يثير غضب الجماهير

نواف السالم(صدى):

أثار مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي لمحترف نادي الهلال السعودي البرازيلي “ كارلوس إدواردو ” برفقة إحدى الفتيات في وضع غير لائق غضب الجماهير الهلالية.

ويظهر المقطع المتداول اليوم الثلاثاء اللاعب والفتاة وهما يتبادلان الأحضان والقبلات ما أثار حالة من الغضب بين جماهير الكرة السعودية، وسط مطالبات للنادي بالتحقيق في الواقعة، خاصة أنه كان يرتدي يرتدي قميصا يحمل شعار ناديه.