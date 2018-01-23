فيديو فاضح لمحترف الهلال مع فتاة يثير غضب الجماهير
أثار مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي لمحترف نادي الهلال السعودي البرازيلي “ كارلوس إدواردو ” برفقة إحدى الفتيات في وضع غير لائق غضب الجماهير الهلالية.
ويظهر المقطع المتداول اليوم الثلاثاء اللاعب والفتاة وهما يتبادلان الأحضان والقبلات ما أثار حالة من الغضب بين جماهير الكرة السعودية، وسط مطالبات للنادي بالتحقيق في الواقعة، خاصة أنه كان يرتدي يرتدي قميصا يحمل شعار ناديه.
الهمس الجميل[ عدد التعليقات: 2115 ] نشر منذ 21 دقيقة
في ديرته وهذي عاداتهم ولكن عندنا لو عمل كذا راح يتاحسب من ادارة الهلال مثل ما صار مع شراحيلي
الهمس الجميل[ عدد التعليقات: 2115 ] نشر منذ 21 دقيقة
تعديل يتحاسب
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 3234 ] نشر منذ 15 دقيقة
ربما زوجته في بلدهم عادي كذا حرية شخصية
وهنا يجهل الأنظمة والتعليمات
احسنو الظن حتى يتبين الخبيث من الطيب
كفانا الله شر المتشددين والمتزمتين