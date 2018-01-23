” النمر ” يوضح الاستهلاك الآمن للزنجبيل

نورة الشهري (صدى):

أوضح الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب، اليوم الثلاثاء، أن الزنجبيل يزيد من سيولة الدم نسبيًا.

وقال ” النمر ” عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : ” الزنجبيل يزيد من سيولة الدم نسبيا ولكن لايصل إلى الدرجه المطلوبه علميا لمنع حدوث جلطة التخثر..لذلك فهو لايفيد اذا أضيف للاسبرين ولايحمي اذا كان لوحده “.

في السياق ذاته أضاف: ” لمن يتناولون الاسبرين: الأفضل الا يتعدى استهلاكك من الزنجبيل 1 جرام يوميا لأنه يؤدي مع الاسبرين الى زيادة سيولة الدم…وبالتالي زيادة احتمال النزيف “.