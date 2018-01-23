الانتهاء من إنشاء محطة قطار صينية في 9 ساعات

بكين(صدى):

نجحت الصين في إنشاء سكة حديدية جديدة لمحطة قطار في مقاطعة فوجيان جنوب البلاد، خلال فترة زمنية وجيزة قدرها 9 ساعات فقط.

وبدأ 1500 عامل صيني العمل يوم الجمعة، وانتهوا من الإنشاء بعدها بتسع ساعات يوم السبت، حيث تم تقسيم العمال على سبع وحدات، تخصصت كل منها في العمل على مهمة محددة، في نفس الوقت.

وأشارت السلطات الصينية، إلى أن سكة الحديد امتدت إلى 246 كيلومتراً، موضحة أنها ستكون الخط الرابط بين جنوب شرق الصين ووسط البلاد، على أن تجري القطارات علها بسرعة 200 كم/س.