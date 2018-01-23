المحاكم الأمريكية تلجأ للذكاء الإصطناعي

واشنطن(صدى):

بدأ القضاء الأمريكي السير على نهج البنوك ومؤسسات التعليم العالي والمصارف التي استخدمت خوارزميات العقول الاصطناعية لتقييم مستوى الطلبة في الجامعات وحالة العملاء في البنوك؛ حيث تسعى المحاكم الأمريكية إلى استخدام الشبكات العصبية الاصطناعية، والتي من المحتمل أن تؤدي إلى تسريع الحكم في القضايا الجنائية.

وأكد علماء جامعة جورج تاون بواشنطن، أن استخدامها لن يؤثر على عدالة القرار بالحكم على المتهمين، وأنها ستأخذ بعين الاعتبار جميع الظروف التي تُرصد في جلسات الاستماع الأولية، بدءًا من هوية المشتبه بهم، وصولاً إلى ماضيهم الجنائي إن وجد.

وأضاف باحثون بكلية دارتموث، أن البرامج التي سيزود بها الذكاء الاصطناعي؛ لتقييم ومقارنة مجريات الأحداث وتطورها عبر استنساخه الدقيق لقرارات القضاة وهيئات المحلفين تجعله حياديًا.