أمجد طه: قطر صغيرة من ناحية الدور والتأثير

طلال الضوي(صدى):

سخر الخبير الاستراتيجي والسياسي الدكتور أمجد طه، اليوم الثلاثاء، من النظام القطري، مجددًا وصف قطر بأنها صغيرة من حيث الدور والتأثير، والأخلاق.

وقال ” طه ” معلقًا على فيديو لتصريحات وزير الخارجية عادل الجبير عن قطر: ” قل للصغير مشكلتكم صغيرة جداً جداً جداً وفي الأوقات القادمة في حركة بسيطة جداً جداً جداً ستصبحون في حالة مزرية جداً جداً جداً “.

وتابع : ” مشكلة صغيرة جداً جداً جداً لدولة صغيرة جداً جداً جداً،بمعنى صغر المعنى،والدور، والتأثير، والأخلاق، لا المساحة ” .