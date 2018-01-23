قطر تواجه انهيار الاقتصاد بالاستدانة

طلال الضوي(صدى):

تعتزم دولة قطر، على الاستدانة مجددًا من السوق الدولية لتمويل عجز ميزانيتها، حيث طالبت البنوك بتقديم مقترحات لترتيب إصدار سندات دولية.

وكانت قطر قد أصدرت سندات دولية في عام 2016 ، جمعت على إثره تسعة مليارات دولار.

يذكر أن وكالة ” موديز ” للتصنيف الائتماني، قد أعلنت من قبل أن قطر ضخت نحو 38.5 مليار دولار؛ لدعم اقتصادها المتدهور خلال الشهرين الأولين من مقاطعة الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب.

ويشد الاقتصاد القطري، تراجعاً شديداً في اعقاب المقاطعة العربية للدولة بسبب دعمها وتمويلها للإرهاب، وتوقعت عدد من وكالات التصنيف الائتماني انهيار الاقتصاد أكثر خلال عام 2018.