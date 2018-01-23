دراسة: بدانة الأطفال قد تودي بحياتهم

لندن(صدى):

نشرت الكلية الملكية لأطباء الولادة وصحة الأطفال في بريطانيا بعض الأبحاث الحديثة التي تحذر من التأثيرات الخطيرة للبدانة على الأطفال، ذاكرةً أن هناك 4 من كل5 طلاب بدناء بالمدارس، يعيشون معاناة مستمرة مع الوزن الزائد طوال حياتهم، والتي قد تؤدى إلى وفاتهم المبكرة.

كما ناشدت الأبحاث التي قامت به الكلية الملكية الحكومة بوضع قيود على الإعلان عن الأطعمة غير الصحية، ومنع افتتاح أى مطاعم للوجبات السريعة بجوار المدارس، متهمًا الحكومة البريطانية بالتقصير في الإجراءات التي من شأنها الحفاظ على صحة الأطفال.

وأضافت مديرة الكلية الدكتورة نينا مودي أن هؤلاء الأطفال سيعيشون فترة شباب تعيسة، بإمكانها أن تدمر حياتهم، وسيقضون ماتبقى من عمرهم يقاومون مشاكل القلب وأمراض آخرى مثل السكر، موكدةً أن نتائج ذلك البحث يجب أن تضعها الحكومة عين الاعتبار.

كما أرجعت بدانة الأطفال في تلك الأعمال الصغيرة بنسبة كبيرة إلى بدانة آبائهم؛ وهو ماأدي إلى نشأتهم في بيئة غير صحية، ووسط عادات غذائية غير سليمة.