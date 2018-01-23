بالصور.. مدير شرطة الجوف يكرم عددا من ضباط الأدلة الجنائية

سهو الهشال(صدى):

كرّم مدير شرطة منطقة الجوف ،اللواء قحاط بن محمد قحاط ، بمكتبه صباح يوم الثلاثاء الموافق 6/5/1439هـ عدداً من ضباط إدارة الأدلة الجنائية بالمنطقة .

وكان التكريم نظير جهودهم وتميزهم ودورهم البارز، في الحصول على النتائج الإيجابية ،في قسم الفحوص الوراثية وهم كلاً من :

* النقيب/ عثمان بن حنش الزهراني .

* النقيب/ عبدالعزيز بن عايد البلوي .

* النقيب/ حسين بن سلطان آل دوشة .

* الملازم أول/ عبدالحكيم بن سعود الخيبري .

وثمن اللواء قحاط عملهم المتميز وقدم لهم شهادات الشكر والتقدير.

وقد عبّر المكرمون عن بالغ شكرهم وتقديرهم لسعادة مدير الشرطة لاستقباله وتكريمه لهم، واعتبروا ذلك حافزًا لهم لبذل المزيد من الجهد والعطاء في خدمة الدين ثم المليك والوطن .