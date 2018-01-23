بعد مراقبة 3 اسابيع.. إحباط تهريب 6.2 ملايين حبة مخدرة بالأردن

عادل الحربي(صدى):

استطاعت إدارة مكافحة المخدرات الأردنية بالتعاون مع جهاز المخابرات، من إحباط تهريب 6.2 ملايين مادة مخدرة عبر منفذ الدرة الحدودي.

وأوضحت الإدارة أن معلومات وردت إليهم حول قيام أشخاص بتجهيز كميات كبيرة من الحبوب المخدرة؛ لتهريبها إلى إحدى دول الجوار.

وتولى فريق خاص التحقيق وتتبع المشتبه بهم وجمع المعلومات عن مكان وطريقة التهريب وهي إخفاء الحبوب المخدرة بمخابئ سرية في جسم مركبة يقتادها أحدهم متجهًا إلى معبر الدرة الحدودي لإجتيار الحدود.

وتمكن الفريق من ضبط المركبة وإلقاء القبض على المتورط الرئيسي في القضية في الموعد المحدد، وتم العثور على ما يقدر بـ 6 ملايين و200 ألف حبة مخدرة، وجاري التحقيق و البحث عن الطرف الآخر الخفي.