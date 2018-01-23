” الإشاعات ” تكشف حقيقة رفع تسديد فواتير الكهرباء لبعض المتقاعدين

عادل الحربي (صدى):

أعلنت هيئة مكافحة الإشاعات، اليوم الثلاثاء، حقيقة الأنباء المتداولة حول قرار تسديد فواتير المتقاعدين ممن تقل دخولهم عن 5 آلاف ريال، مؤكدًا أن هذه الأنباء غير صحيحة.

ونفت الهيئة على حسابها الرسمي على ” تويتر ” هذه الأنباء، مؤكده أن هذا الخبر هو مقترح لم يعتمد، وتم نشره في عام 2014.

وكانت تداولت بعض الصحف والمواقع أخبار تفيد برفع تسديد فواتير المتقاعدين ممكن تقل دخولهم عن 5 آلاف ريال على أن تتحمل شركة الكهرباء هذه الفواتير.

ومن جانبها أكدت الصحفة الرسمية للعناية بالمشتركين التابعة لشركة الكهرباء أن هذه المعلومات غير صحيحة في ردها على أحد المواطنين، قائله ” سعداء بتواصلك .. لا صحة لما يتم يتداوله “.