” الشورى ” يطالب بتمكين المرأة من العمل في المناصب القيادية

نايف السالم(صدى):

طالب مجلس الشورى وزارة الشؤون البلدية والقروية بتمكين المرأة من العمل في المناصب القيادية ووظائف التخصصات البلدية المختلفة.

جاء ذلك خلال جلسة اليوم الثلاثاء العادية الثالثة عشرة من السنة الثانية للدورة السابعة برئاسة رئيس المجلس، والتي طالب المجلس فيها وزارة الشؤون البلدية والقروية بتطبيق معايير التخطيط والتصميم العمراني لعدد من مواقف السيارات اللازمة للمساجد والمدارس والمراكز الصحية والخدمية وحل هذه المشكلة في القائم منها.

كما طالب وزارة الشؤون البلدية والقروية بالأخذ بمتطلبات هندسة المرور ومعايير التخطيط العمراني للفصل بين الحركات الثلاث , السيارات المتحركة , السيارات المتوقفة , وحركة المشاة في الشوارع الرئيسية وداخل الأحياء السكنية، والتعاون مع وزارة البيئة لإنشاء مختبرات في الأسواق المركزية للخضار والفاكهة واللحوم والأسماك.

والعمل على تفعيل دور الشركات البلدية وتلك التي أقامتها الدولة لتطوير المناطق العشوائية داخل المدن للقيام بدورها الذي انشأت من أجله وتقييم التجربة ، والإفصاح عن ذلك في تقاريرها القادمة.