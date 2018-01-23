تعطل حساب السفارة الأمريكية يثير جدلا على ” تويتر “

نايف السالم(صدى):

أثار أمس، توقف الحساب الرسمي للسفارة الأمريكية في الرياض والبعثات الدبلوماسية التابعة لها في جدة والظهران، على ” تويتر ” ، جدلًا بين متابعيها بالمملكة أمس.

وفي هذا السياق، حاولت أحد المصادر، الاستفسار عن ذلك من القنصلية الأمريكية بـ ” جدة ” ، إلا أن الأخيرة ردت بأنها ليست لها تعليق حاليًا.

وكانت السفارة الأمريكية قد أعلنت خلال تغريدة لها على ” تويتر ” قبل توقف حسابها، أن بعثاتها ستستمر في العمل بخدمات التأشيرات والجوازات، بالرغم من انقطاع اعتماد الميزانية.