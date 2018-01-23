” المخلافي ” : لاتوجد أي مشاورات مع الحوثيين

فهمي محمد(صدى):

كشف وزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي، اليوم الثلاثاء، عن عدم وجود أي مشاورات سياسية مباشرة بين الحكومة الشرعية اليمنية وجماعة الحوثي الإيرانية، مؤكدًا أنه لازال هناك أمور كثيرة يجب تطبيقها قبل الخوض في محادثات مباشرة.

وأشار المخلافي أن تصريحات المبعوث الأممي وليد الشيخ أحمد التي تفيد بتجاوب الأطراف مع جهود استكمال المفاوضات، ربما فهمت خطأ، مرجحًا أنه كان يتحدث عن لقائه المباشر مع الحوثيين، الذي قد يتم إجراؤه قريبًا.

يذكر أن هذه اللقاءات بين الحوثيين والحكومة اليمنية انقطعت بعد إطلاق النار على ولد الشيخ أحمد في أخر زيارة له إلى صنعاء.