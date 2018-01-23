الإمارات تغزو أوروبا بعطر على طراز ” جامع الشيخ زايد “

أبو ظبي(صدى):

أصبحت زجاجة العطر المصممة على طراز جامع الشيخ زايد الكبير، علامة تجارية إماراتية في الأسواق الأوروبية، حيث أنه يجمع بين المكونات الشرقية والغربية.

وأوضح مصمم الفكرة ” علي الجابري ” أنه تم توزيع هذا العطر خصيصًا في دول أوروبا ليكون بمثابة رسالة محبة وسلام من الإمارات إلى العالم، وللتأكيد على أن العرب يحبون العطور ولديهم ذوق رفيع في اختيارها وإضفاء طابع مميز خاص بالعرب.

كما أشار ” الجابري ” إلى أنه كان حريص جدًا على أن يحافظ على أصالة العطر، فالإماراتيون يميزون أصالة مكون المسك أو الزعفران وغيرهما، مؤكدًا أنه يتم استخدام هذين المكونين والعود والصندل وحتى الورد الدمشقي، وغيرها من مكونات شرقية، مع المزيج الغربي، بما يتناسب مع جميع الجنسيات في العالم.

ولفت إلى أن فكرة الماركة العالمية والعلامة التجارية بدأت معه منذ 2013، عندما حصل على دعم من صندوق خليفة لدعم المشاريع، لفكرة إيجاد علامة تجارية تسافر خارج الإمارات، حيث تبحث الماركات العالمية عن مكان لانتشارها.

وقال ” الجابري ” : ” عندما نسافر بماركتنا نخلق حركة عكسية لنا، غير الاستيراد، وبالفعل كانت البداية عندما أطلقت عطر ” وديان ” بمتاجر ” هارودز ” في لندن، عام 2014 ومن ثم أطلقتها في روسيا، وبعد ذلك بالإمارات، ومن ثم توسعت في جميع دول أوروبا وأميركا “.