أمير الرياض يكرّم أكثر من 400 متفوق ومتفوقة من أبناء جمعية إنسان

حمود العنزي (صدى):

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض (إنسان) ، مساء غدٍ , حفل (جائزة إنسان للتفوق العلمي)، في دورتها الثالثة عشر تحت شعار ( تفوقكم فخرنا ) , في قاعة الخزامى للاحتفالات .

وسيكرّم سموه (442) ، ممن حصلوا على درجات التفوق العلمي لمختلف المراحل الدراسية ومراحل التعليم الجامعي ، إضافة لتكريم الملتحقات بمحو الأمية من الأرامل ،وذلك في كافة فروع الجمعية البالغ عددها 19 فرعا في محافظات منطقة الرياض .

وسيتخلل الحفل تنظيم عددا من الفقرات أبرزها مسيرة المتفوقين وأوبريت إنشادي، واستعراض أحد التجارب الطلابية في مجال التفوق العلمي، كما سيتم عرض فيلم عن جهود الجمعية في مجال الرعاية التعليمية.

ويأتي هذا التكريم ضمن البرامج التعليمية التي تنفذها الجمعية لأبنائها من الجنسين ، وذلك بهدف تشجيعهم على التفوق وبث روح الحماس والمنافسة لدى بقية الأيتام لزيادةتحصيلهم الدراسي.

يذكر أن جائزة التفوق العلمي في إنسان، أحد الأنشطة التي تنفذها الجمعية في برنامج الرعاية التعليمية، وذلك انطلاقا من أهمية التعليم، ودوره في بناء مستقبل الأبناء واعتمادهم على أنفسهم وتحقيق تطلعاتهم، وتعددت أوجه الرعاية التعليمية في إنسان حيث يتولى فريق من المختصين في الجمعية متابعة الأبناء دراسيا وإلحاق المتعثرين منهم بدروس التقوية، إضافة إلى توفير الحقيبة المدرسية بداية كل عام التي تشتمل على المستلزمات المدرسية, وكذلك توفير وسائل المواصلات، وتذليل العقبات التي قد تعترض مسار الأبناء التعليمي, وإلحاق الطلبة والطالبات بالجامعات والكليات والمعاهد العلمية، والتعاون مع التعليم العالي في برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي .