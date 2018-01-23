المغامسي: فصل معلم الأحساء ” عقوبة أكبر من الذنب “

نايف السالم(صدى):

اعتبر الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة، أن فصل معلم الأحساء بسبب صفعه لطالب، عقوبة أكبر من الذنب.

وأشار ” المغامسي ” ، إلى أن لا ينبغي قطع رزق مسلم بالكلية؛ إرضاءاً للمسؤولين والرأي العام.

وقال ” المغامسي ” في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” إقدام ادارة التعليم في الأحساء بفسخ عقد المعلم لثبوت صفعه للطالب عقوبة أكبرُ من الذنب.ولا ينبغي إرضاء المسؤلين والرأي العام بقطع رزق مسلم بالكلية . هناك درجات متعددة في العقوبة “.

يذكر أن إدارة تعليم الاحساء، قد قرَّرت إنهاء عقد معلم صفع طالب على وجهه، وأوصت بعدم صلاحيته للعمل في مجال التدريس بأي مكان آخر.