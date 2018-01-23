المغامسي: فصل معلم الأحساء ” عقوبة أكبر من الذنب “
اعتبر الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة، أن فصل معلم الأحساء بسبب صفعه لطالب، عقوبة أكبر من الذنب.
وأشار ” المغامسي ” ، إلى أن لا ينبغي قطع رزق مسلم بالكلية؛ إرضاءاً للمسؤولين والرأي العام.
وقال ” المغامسي ” في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” إقدام ادارة التعليم في الأحساء بفسخ عقد المعلم لثبوت صفعه للطالب عقوبة أكبرُ من الذنب.ولا ينبغي إرضاء المسؤلين والرأي العام بقطع رزق مسلم بالكلية . هناك درجات متعددة في العقوبة “.
يذكر أن إدارة تعليم الاحساء، قد قرَّرت إنهاء عقد معلم صفع طالب على وجهه، وأوصت بعدم صلاحيته للعمل في مجال التدريس بأي مكان آخر.
666[ عدد التعليقات: 113 ] نشر منذ 51 دقيقة
يفصل المعلم بسبب استهزاء طالب في حصة القران الكريم لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم
رااايق[ عدد التعليقات: 3491 ] نشر منذ 41 دقيقة
بالفعل كان يكتفي بتوجيه أنذار له وخصم * أو نقل أو أي شي أخر **
*
بس فصل من العمل صعبة * لأنه يقع تحت أسم قطع رزق **
ناصر بن محمد[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 39 دقيقة
ياشيخ الله يحفظك
لو أن الطالب إبنك سوف يكون طلبك أكثر من فصل المعلم
أحتمال يكون طلبك الفصل والسجن والتعويض لما يعانيه الطالب من حالته النفسية والجسدية
الله يهديك ياشيخ
حالته النفسية متدنية بسبب الضرب والإحراج أمام زملائه
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 3234 ] نشر منذ 24 دقيقة
خلاص يا مغامسي بلشنا نستفتي هيئة كبار العلماء والمفتي آل الشيخ والفوزان حفظهم الله جميعاً دام انك تفتي وتقصر المسافة
اوكيه افتيت انه العقوبة صفة للطالب اكبر من الذنب؟؟؟
باقي تقول ان قرار فصل المعلم يعد من السبع الموبقات الموجبات دخول من اصدر القرار في فصله وجب دخوله نار جهنم خالداً فيها ابداً
اجل خلني اكفخ ابنك ملاطيم ع وجهه
وضرب بقيم التعليم والأخلاق والمثل والإنسانيه والأنظمة وميثاق شرف التعليم عرض الحائط
وخلني اكسب اجر الدنيا والآخرهـ في القترب الى الله بفتواك في ضرب ابنك
وغير تقي يأمر الناس بالتقى … طبيب يداوي الناس وهو سقيم
يا أيها الرجل المعلم غيره … هلا لنفسك كان ذا التعليم
فابدأ بنفسك فانهها عن غيها … فإن انتهت عنه فأنت حكيم
فهناك يقبل ما تقول ويقتدى … بالقول منك وينفع التعليم
لا تنه عن خلق وتأتي مثله … عار عليك إذا فعلت عظيم
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 3234 ] نشر منذ 19 دقيقة
ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مرت به جنازة فقام فقيل له إنها جنازة يهودي فقال أليست نفساً رواه البخاري و مسلم و النسائي و أحمد
هذا وهو يهودي وقف نبي الرحمه والإنسانية جمعاء لجنازته
فكيف بمعلم شريعة اسلامية دين
يصفع طالب ع وجهه؟ وهو طالب مسلم
اتمنى من ولي امر الطالب
ان يتقدم الى المحكمة الشرعية برفع دعوى
رد اعتبار لما تسبب لهذا الطالب من آثار نفسيه
واعتداء تهجم صارخ تستنكرهـ جميع الديانات والإنسانيه جمعاء