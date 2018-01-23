المسند: أكثر 17 سنة حر مرت على الأرض كانت بعد 2001
أكد الدكتور عبدالله المسند، أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، أن عام 2017 يعد ثاني أشد السنوات حراً بعد عام 2016، مشيراً إلى أن أشد 17 سنة حراً على كوكب الأرض تقع بعد عام 2001.
وقال ” المسند ” في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” يعد عام 2017 ثاني أشد السنوات حراً بعد عام 2016 وذلك منذ عام 1880 (بداية قياس درجة الحرارة عالمياً) وحتى تدرك خطورة احترار الأرض في السنوات الأخيرة، لك أن تتخيل أن أشد 17 سنة حراً تقع بعد عام 2001 والمشكلة تكمن أن الأرض تواجه المزيد من الفساد من قبل الإنسان الذي غير وبدل ” .
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 7316 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يســــــــــتر مـن ألجـــــــــاي .🙄🤔🔥🔥🔥🤔🙄.
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 3234 ] نشر منذ 57 دقيقة
حر الصيف من فيح جهنم
نسأل الله السلامة والعافية
عن أبي هريرة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: “اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا رب أكل بعضي بعضاً فأذن لها بنفسين: نفس في الشتاء، ونفس في الصيف، فهو أشد ما تجدون من الحر، وأشد ما تجدون من الزمهرير”. رواه البخاري ومسلم .
قال النووي : قال القاضي اختلف العلماء في معناه فقال بعضهم هو على ظاهره واشتكت حقيقة وشدة الحر من وهجها وفيحها وجعل الله تعالى فيها ادراكا وتمييزا بحيث تكلمت بهذا ومذهب أهل السنة أن النار مخلوقة … شرح مسلم [ جزء 5 – صفحة 120 ]