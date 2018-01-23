بالصور.. شاب مصري يتمكن من إعادة الهواتف المسروقة لأصحابها

القاهرة(صدى):

تمكن الشاب المصري هاني الرحال، من مساعدة العديد من الضحايا التي سُرقت هواتفهم، حيث يطلب منهم تحرير توكيل له، ومن ثم تقديم بلاغًا بالواقعة؛ لتقدم له النيابة بعد ذلك إذنًا بالتتبع؛ لمعرفة مكان الهاتف وبيانات من يستخدمه، وذلك بعد تقديم إذن النيابة لشركات الاتصالات.

وفي هذا السياق أوضح ” الرحال ” أنه يواجه نوعين ممكن تكون الهواتف المسروقة بحوزتهم، الأول يكون قد اشترى الهاتف من أحد الأشخاص دون أن يعلم أنه مسروق، أما النوع الثاني فيكون قد سرق الهاتف متعمدًا بيعه لأماكن أخري.

وأردف ” الرحال ” قائلًا : ” النوع الأول يتعامل بحسن النية، فيذهب معي إلى المحل الذي اشتراه منه ويرشده لبيانات وموقع السارق، أما النوع الثاني فيتعامل معه بطريقتين، إما الدفع أو الحبس ” .

يًذكر أن هاني الرحال، هو شاب مصري يبلغ من العمر 31 عام، ويعمل محاميًا بمحافظة الإسكندرية، وكان قد تعرض لسرقة هاتفه قبل عامين، ليقرر بعدها مساعدة الضحايا التي سُرقت منهم هواتفهم.