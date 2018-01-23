” ظهران الجنوب ” تجدد مجسم علم المملكة بجبالها

عادل الحربي (صدى):

انتهت بلدية محافظة ظهران الجنوب، من صيانة مجسم العلم الوطني بالمحافظة، والذي يعد أكبر معلم على مستوى المملكة، والذي تصل مساحته ٢٤٠٠٠م٢.

وقال رئيس بلدية ظهران الجنوب عوض سعيد آل سياف، أن هناك 40 عاملًا شاركوا في هذه عملية الصيانة؛ حيث قاموا باستخدام أكثر من ٦٠٠٠ لتر من الدهان الزيتي باللونين الأبيض والأخضر، وتركيب ٣٥ عامود إنارة تحمل ٣٠٠ كشاف بقوة ١٥٠٠ وات للكشاف الواحد.

كما أشار “آل سياف” إلى أن عملية الصيانة والتطوير مستمرة لهذا المعلم الذي يُعد حافزًا لجنود الحد الجنوبي للفداء بأرواحهم في سبيل الوطن بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ال سعود.