السماح بتسجيل دفعة 2016 من الذين تصل معدلاتهم إلى 0.600 فأعلى بجامعة حائل

علي العنزي(صدى):

صرَّح المتحدث الرسمي لجامعة حائل، ياسر كنعان، بأن مدير الجامعة وجَّه بالسماح بتسجيل دفعة 2016 من الطلبة الذين تكون معدلاتهم 0.600 فأعلى، على أن يستطيع الطالب إنهاء متطلبات برنامج السنة التحضيرية الفصل الدراسي الحالي والحصول على معدل 1 فأعلى.

وأشار ” كنعان ” ، إلى أن يمكن للطلبة المستفيدين التوجه لتسجيل موادهم عن طريق عمادة السنة التحضيرية: الطلاب مكتب عميد السنة التحضيرية مبنى رقم 6 (مجمع كليات الطلاب – طريق بقعاء)، الطالبات مكتب وكيلة السنة التحضيرية مبنى رقم 17 (مجمع كليات الطالبات حي أجا).