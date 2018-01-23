4 أخطاء تفقد الدواء فعاليته

متابعات(صدى):

تؤثر بعض عاداتكم الغذائية والحياتية على فعالية الأدوية التي تتناولونها وتساهم في الحد من تأثيرها.

ومن هذه العادات :

1- عدم تناول الدواء في موعده، وخصوصاً في حال كان يحتوي على مكونات مضادة للالتهابات.

2- كذلك من الأفضل عدم تناول مجموعة من الأدوية في وقت واحد ، فمن الضروري أن تفصل بينها مساحة زمنية لا تقل عن 10 دقائق.

3- ومن الأخطاء التي قد تحدّ من فعالية الدواء أيضاً الانقطاع عنه قبل انتهاء مدة العلاج. فهذا يعتبر أمراً خطرأً لأنه قد يسبب تفاقم المرض نتيجة عدم زوال أسبابه.

4- ويجب أيضاً التنبه إلى عدم تناول الأدوية مع بعض المشروبات، مثل القهوة والشاي والمشروبات الغازية والحليب وعصير الغريب فروت.