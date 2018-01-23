إجلاء 1450 شخصا وإغلاق محطة حيوية في لندن نتيجة لتسرب غاز

لندن(صدى):

أعلنت إدارة السكك الحديدية وهيئة الإطفاء في العاصمة البريطانية لندن، عن إغلاق محطة تشيرينج كروس، منتصف ليل الثلاثاء ؛ نظراً لتسرب الغاز في منطقة قريبة.

وأجلت قوات الشرطة ما يقرب من 1450 شخصاً من فندق من فندق وملهى قريبين من المحطة.

وأشارت هيئة الإطفاء، إلى أن هناك سيارتي إطفاء ووحدتي إنقاذ من الحرائق ونحو 20 من أفرادها منتشرون بالموقع، مؤكدة وجود مستويات عالية من الغاز الطبيعى في الجو.

من جانبها، أوضحت شبكة السكك الحديدية، أن بعض الخدمات قد تتأخر أو ربما يتقرر إلغاؤها نتيجة لذلك.