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بالفيديو.. سلاح الجو الإماراتي في التحالف العربي يقصف آلية عسكرية حوثية

بالفيديو.. سلاح الجو الإماراتي في التحالف العربي يقصف آلية عسكرية حوثية
أبو ظبي(صدى):

قصفت منظومة سلاح الجو الإماراتية، المتواجدة ضمن قوات التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن، بقيادة المملكة، آلية عسكرية تابعة اميليشيا الحوثي الإيرانية.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يرصد لحظة قصف سلاح الجو الإماراتي لموقع الحوثيين في لاساحل الغربي بمحافظة الحديدة.


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