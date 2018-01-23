بالفيديو.. سلاح الجو الإماراتي في التحالف العربي يقصف آلية عسكرية حوثية
قصفت منظومة سلاح الجو الإماراتية، المتواجدة ضمن قوات التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن، بقيادة المملكة، آلية عسكرية تابعة اميليشيا الحوثي الإيرانية.
وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يرصد لحظة قصف سلاح الجو الإماراتي لموقع الحوثيين في لاساحل الغربي بمحافظة الحديدة.
بالفيديو: منظومة سلاح الجو الإماراتية المتواجدة ضمن قوات التحالف العربي بقيادة السعودية في الساحل الغربي بمحافظة الحديدة تقصف آلية عسكرية تابعة لميلشيات الحوثي الإيرانية pic.twitter.com/yRwF0cUCcP
— صنعاء مباشر #اليمن (@Sanaa_Mubasher) January 23, 2018
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 3234 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يقويكم ي رجال زايد