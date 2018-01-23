وزارة الدفاع العراقية: إطلاق عمليتين أمنيتين لمطاردة فلول تنظيم داعش

بغداد(صدى):

أطلقت وزارة الدفاع العراقية اليوم عمليتين أمنيتين في محافظتي نينوى وصلاح الدين, لملاحقة فلول تنظيم داعش الإرهابي.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع بإطلاق عملية عسكرية, بإسناد قوات التحالف الدولي, لمطاردة فلول تنظيم “داعش” الإرهابي في جزر المخلط, بمحافظة نينوى, بشمال العراق.

من جانبها أعلنت وزارة الداخلية العراقية في بيان مماثل عن تنفيذ عملية أمنية لملاحقة فلول ” داعش ” الإرهابية , في خمس قرى تابعة لقضاء الدور, بمحافظة صلاح الدين هي “الصلابخة وأم الابار وجلام الدور والنجمة ومبارك الفرحان.