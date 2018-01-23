زايد العمري تعليقا على الانتخابات المصرية: مبروك مقدما لفخامة الرئيس السيسي

حمود العنزي(صدى):

قدم لواء ركن دكتور، زايد العمري، زميل كلية الدفاع والخبير الاستراتيجي، اليوم الثلاثاء، التهنئة مقدمًا إلى فخامة رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، بفوزه في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال ” العمري ” ، عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” المرشح الرسمي هو السيسي لحصوله على اصوات ( ٩٠ ٪ ) من اعضاء مجلس الشعب، وبقية المرشحين هم فقط مرشحين شعبيين يلزم عليهم الحصول على توقيع خمسة وعشرين الف ناخب من المحافظات المختلفة . ! مبروك مقدماً لفخامة الرئيس السيسي ” .

ومن المتوقع أن يتم إجراء الانتخابات الرئاسية المصرية في الفترة ما بين 8 فبراير، حتى 8 مايو 2018.