زايد العمري تعليقا على الانتخابات المصرية: مبروك مقدما لفخامة الرئيس السيسي
قدم لواء ركن دكتور، زايد العمري، زميل كلية الدفاع والخبير الاستراتيجي، اليوم الثلاثاء، التهنئة مقدمًا إلى فخامة رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، بفوزه في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وقال ” العمري ” ، عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” المرشح الرسمي هو السيسي لحصوله على اصوات ( ٩٠ ٪ ) من اعضاء مجلس الشعب، وبقية المرشحين هم فقط مرشحين شعبيين يلزم عليهم الحصول على توقيع خمسة وعشرين الف ناخب من المحافظات المختلفة . ! مبروك مقدماً لفخامة الرئيس السيسي ” .
ومن المتوقع أن يتم إجراء الانتخابات الرئاسية المصرية في الفترة ما بين 8 فبراير، حتى 8 مايو 2018.
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