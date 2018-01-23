مجمع أم الحمام الطبي يعلن عن حاجته لبعض الوظائف
كشف مجمع أم الحمام الطبي في القطيف عن حاجته للعديد من الوظائف الشاغرة على النحو التالي:
أخصائية تغذية :
شهادة في نفس المجال.
حاصلة على تصنيف الهيئة السعودية للتخصصات كأخصائية تغذية.
تكون ملمة بمهام عملها.
خبرة سنة في نفس التخصص.
تجيد اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.
مساعدة طبيب أسنان:
بكالوريوس في نفس التخصص.
حاصلة على تصنيف الهيئة السعودية.
خبرة سنتين في التخصص.
محاسب خبير:
سعودي الجنسية.
دبلوم أو بكالوريوس محاسبة.
الإلمام ببرامج الحاسب.
وأوضح أنه على من يرغب في التقديم عليه بإرسال السيرة الذاتية وكتابة المسمى الوظيفي على البريد التالي : [email protected] .
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