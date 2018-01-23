مجمع أم الحمام الطبي يعلن عن حاجته لبعض الوظائف

فاطمة المالكي(صدى):

كشف مجمع أم الحمام الطبي في القطيف عن حاجته للعديد من الوظائف الشاغرة على النحو التالي:

أخصائية تغذية :

شهادة في نفس المجال.

حاصلة على تصنيف الهيئة السعودية للتخصصات كأخصائية تغذية.

تكون ملمة بمهام عملها.

خبرة سنة في نفس التخصص.

تجيد اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.

مساعدة طبيب أسنان:

بكالوريوس في نفس التخصص.

حاصلة على تصنيف الهيئة السعودية.

خبرة سنتين في التخصص.

محاسب خبير:

سعودي الجنسية.

دبلوم أو بكالوريوس محاسبة.

الإلمام ببرامج الحاسب.

وأوضح أنه على من يرغب في التقديم عليه بإرسال السيرة الذاتية وكتابة المسمى الوظيفي على البريد التالي : [email protected] .