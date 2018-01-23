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    يناير

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مجمع أم الحمام الطبي يعلن عن حاجته لبعض الوظائف

مجمع أم الحمام الطبي يعلن عن حاجته لبعض الوظائف
فاطمة المالكي(صدى):

كشف مجمع أم الحمام الطبي في القطيف عن حاجته للعديد من الوظائف الشاغرة على النحو التالي:

أخصائية تغذية :
شهادة في نفس المجال.
حاصلة على تصنيف الهيئة السعودية للتخصصات كأخصائية تغذية.
تكون ملمة بمهام عملها.
خبرة سنة في نفس التخصص.
تجيد اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.

مساعدة طبيب أسنان:
بكالوريوس في نفس التخصص.
حاصلة على تصنيف الهيئة السعودية.
خبرة سنتين في التخصص.

محاسب خبير:
سعودي الجنسية.
دبلوم أو بكالوريوس محاسبة.
الإلمام ببرامج الحاسب.

وأوضح أنه على من يرغب في التقديم عليه بإرسال السيرة الذاتية وكتابة المسمى الوظيفي على البريد التالي : [email protected] .


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