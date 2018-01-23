هدف يدعم نقل المرأة العاملة بتحمل 80% من تكلفة تنقلها من وإلى العمل

نايف السالم(صدى):

يتحمل صندوق تنمية الموارد البشرية ” هدف ” ، ضمن برنامج دعم نقل المرأة العاملة ” وصول ” ، 80% من تكلفة كل رحلة للمرأة العاملة لدى منشآت القطاع الخاص، وذلك في خطوة تهدف إلى إيجاد الحلول لمعالجة تحديات التنقل من وإلى مقر العمل؛ من خلال تأمين خدمة المواصلات بشكل آمن وذي جودة وسلامة عاليتين، على أن تكون المرأة العاملة مسجلة في نظام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية وصندوق تنمية الموارد البشرية ” هدف ” خالد أباالخيل: ” إن 11175 سعودية تقدمن على برنامج دعم نقل المرأة العاملة ” وصول ” ، الذي يهدف إلى دعم السعوديات العاملات في القطاع الخاص ” ، مبيناً أن صندوق تنمية الموارد البشرية ” هدف ” سيتحمل 80% من تكلفة كل رحلة، لافتاً في الوقت نفسه إلى أنه لا علاقة بين مبلغ الدعم وبدل النقل الخاص بالموظفة، فالدعم مقدم من الصندوق ولا يتم استقطاعه من راتب المستفيدة.

ودعا أباالخيل السعوديات العاملات في القطاع الخاص إلى التسجيل في برنامج نقل المرأة العاملة ” وصول ” ، من خلال البوابة الإلكترونية للبرنامج عبر الرابط: هنا للتعرف على البرنامج وشروطه.