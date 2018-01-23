زراعة 300 صمام معقدة في مركز أمراض وجراحة القلب بالمدينة

نايف السالم(صدى):

أشارت الصحة بالمدينة المنورة إلى إجراء ما يزيد على 300 تركيب صمام للقلب عن طريق القسطرة التي تعد من العمليات التداخلية المعقدة والنادرة على مستوى الشرق الأوسط.

وأضافت أن المركز تخصص في تركيب الصمامات وقام بإجراء ما يزيد على 106 حالات لزراعة الصمام الأبهري (الأورطي) عن طريق القسطرة و 72 حالة لتدبيس الصمام الميترالي , كما قام الفريق الطبي بمعمل القسطرة بإجراء ما يزيد على 22 حالة لزراعة الصمام الرئوي عن طريق القسطرة و 100 حالة لتوسيع الصمام الميترالي بالبالون.

وأفادت أن الفريق الطبي بمعمل القسطرة تميز في إجراء تداخلي يتمثل في تركيب صمام داخل الصمام الميترالي عبر القسطرة حيث أجرى من هذه العملية المعقدة خمسة حالات واحدة منها تمت لطفلة لم تتجاوز 14 عاماً, لافتةً أنه جاري العمل والتحضير لأول دورة تدريبية متخصصة بزراعة الصمامات عبر القسطرة القلبية على مستوى الشرق الأوسط.