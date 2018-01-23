” الزعاق ” يعلن نهاية شباط أول.. ويوضح: البرد سيكون رطبا غير جاف
كشف الدكتور خالد صالح الزعاق، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، اليوم الثلاثاء، عن أن اليوم هو أخر شباط أول.
وقال ” الزعاق ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” اليوم آخر شباط أول وغدا الأربعاء أول شباط ثاني والبرد في هذا الموسم يكون ردا رطبا غير جاف وفي نهايته يبدأ البرد في الإنحسار التدريجي الأمر الذي يجعل الماء يكثر جريانه في غصون الشجر وأوراقها تبدأ بالظهور “.
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 3235 ] نشر منذ 2 ساعتين
سبق علمتك انت والكراني
دائما اشغل الموتر حقي وع البر ومكشات
ولا لقيت موجات برد ولا زمهرير الشتاء ولا شيئ
بل لقيت ثعالب وبعض اصوات الذئاب تعوي ههههههههههههههههههه
ههههههههههههههههههههههههههههه