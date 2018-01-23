” الزعاق ” يعلن نهاية شباط أول.. ويوضح: البرد سيكون رطبا غير جاف

عادل الحربي (صدى):

كشف الدكتور خالد صالح الزعاق، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، اليوم الثلاثاء، عن أن اليوم هو أخر شباط أول.

وقال ” الزعاق ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” اليوم آخر شباط أول وغدا الأربعاء أول شباط ثاني والبرد في هذا الموسم يكون ردا رطبا غير جاف وفي نهايته يبدأ البرد في الإنحسار التدريجي الأمر الذي يجعل الماء يكثر جريانه في غصون الشجر وأوراقها تبدأ بالظهور “.