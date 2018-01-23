الأميرة يوجين حفيدة الملكة إليزابيث عروس في 2018

لندن(صدى):

توجت العائلة الملكية البريطانية الأميرة ” يوجين ” حفيدة الملكة إليزابيث الثانية، عروسًا أمس الاثنين، حيث تم خطبتها لصديقها جاك بروكسبانك.

وأعلنت العائلة الملكية أنه تم تحديد موعد الزفاف في هذا الخريف، في قصر ” ويندسور كاسل ” الواقع خارج لندن، ويحضر هذا الحفل الأمير هاري وخطيبته الأميركية ميغان ماركل، والذي سيقام فرحهم في كنيسة “سان جورج” بالقصر ذاته يوم 19 مايو المقبل.

يُذكر أن الأميرة يوجين تبلغ من العمر 27 عامًا، وهي الابنة الثانية للأمير ” أندرو” دوق يورك وزوجته السابقة ” سارة فيرغسون ” ، وهي الوريثة التاسعة في ترتيب ولاية العرش الملكي.