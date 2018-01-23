الأميرة يوجين حفيدة الملكة إليزابيث عروس في 2018
توجت العائلة الملكية البريطانية الأميرة ” يوجين ” حفيدة الملكة إليزابيث الثانية، عروسًا أمس الاثنين، حيث تم خطبتها لصديقها جاك بروكسبانك.
وأعلنت العائلة الملكية أنه تم تحديد موعد الزفاف في هذا الخريف، في قصر ” ويندسور كاسل ” الواقع خارج لندن، ويحضر هذا الحفل الأمير هاري وخطيبته الأميركية ميغان ماركل، والذي سيقام فرحهم في كنيسة “سان جورج” بالقصر ذاته يوم 19 مايو المقبل.
يُذكر أن الأميرة يوجين تبلغ من العمر 27 عامًا، وهي الابنة الثانية للأمير ” أندرو” دوق يورك وزوجته السابقة ” سارة فيرغسون ” ، وهي الوريثة التاسعة في ترتيب ولاية العرش الملكي.
الحربي[ عدد التعليقات: 512 ] نشر منذ 1 ساعة
بسم الله الرحمن الرحيم
الصراحة راحة ، هذا شأن خاص بالعائلة الملكية يعني عزيمة خاصة ماتعنينا بشيء ، لكن الله يعين ضيوف
حفل الزواج على صوت أجراس كنيسة (( سان جورج )) تقول غنم معلقة على أرقابها جرس🛎😂😂😂😂😂😂
الله يكنسكم عن وجه الأرض ياكفار يا أهل الضلال 😂😂😂
مع وافر المحبة .
رااايق[ عدد التعليقات: 3491 ] نشر منذ 1 ساعة
كبرتي و بتتزوجين ياااا ( يوجين ) !!
*
مين يوجين دي هههههههههههههههههه
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 3235 ] نشر منذ 1 ساعة
اسال الله ان يهديهم
وينير بصيرتهم الى الإسلام
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 7316 ] نشر منذ 1 ساعة
ألـف مبــــروك .💑. منــــها ألمـــــال .💷. و . منــــها ألعــــــيال .👼👼.