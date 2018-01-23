بالفيديو.. تغريدة سعودي تثير غضب الفنانة أحلام وتتوعد بمقاضاته
تسببت تغريدة صحفي سعودي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” في غضب الفنانة الإماراتية احلام وتوعدها له بمقاضاته، وذلك بعدما زعم أنه تم منع ببث أغانيها في السعودية.
وقالت أحلام في مداخلة تلفزيونية رداً على هذه المزاعم، أنها ابنة زايد، وابنة السعودية والإمارات، وأنها تغني منذ 23 عاما،
وتملك أكبر قاعدة جماهيرية في السعودية، عن باقي الفنانات العرب.
وقالت، إن أحدا لا يستطيع منعها من بلدها السعودية، وإنها لو أخطأت، فهي مستعدة لتقديم عيونها وروحها للمملكة. لافتة، إلى أن السعودية بلد كبير، ولا يجب أن يخرج إعلامي باحث عن الشهرة على حسابها، لكتابة مثل هذه التغريدة.
وشددت على أنها ستحول القضية إلى رأي عام، وترفع قضية تشهير على هذا الصحفي، لأنها لو سكتت، فسوف يردد الإعلام هذا الكلام كما لو كان خبرا صحيحاً.
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 3235 ] نشر منذ 2 ساعتين
ياخوي انت مالك ومال الناس والدرب المعلق
خلي الخلق للخالق
يالله رضاك والجنه[ عدد التعليقات: 2050 ] نشر منذ 2 ساعتين
الفنانه احلام مصابه بدا العظمه
رااايق[ عدد التعليقات: 3491 ] نشر منذ 2 ساعتين
ولا يجب أن يخرج إعلامي باحث عن الشهرة على حسابها **
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نسينا ما كلينا يا أحلام كنتي تهاجمين الفنانين الكبار في السعودية لما كان محد يعرف لتشتهري !!
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ولا الكم درهم اللي عندك نسوك من أنتي في الأساس يااا بنت هزيم **
jamalco[ عدد التعليقات: 5810 ] نشر منذ 1 ساعة
الحل غلق تويتر وفيسبووووووووووووووووووووك وده من سابع المستحيلات صبحنا بعصر تكنو لوجيا إللي بتحبل في نيويورك في التو والحال يعلم بها من في القطبيين المتجمد الجنوبي والشمالي في الحال ومهناك شي يستخبه خالص تكنلوجيا
رعد ***[ عدد التعليقات: 198 ] نشر منذ 52 دقيقة
احلام فنانة ومحبوبة
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 7316 ] نشر منذ 50 دقيقة
طــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيب .