بالفيديو.. تغريدة سعودي تثير غضب الفنانة أحلام وتتوعد بمقاضاته

أماني الغامدي(صدى):

تسببت تغريدة صحفي سعودي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” في غضب الفنانة الإماراتية احلام وتوعدها له بمقاضاته، وذلك بعدما زعم أنه تم منع ببث أغانيها في السعودية.

وقالت أحلام في مداخلة تلفزيونية رداً على هذه المزاعم، أنها ابنة زايد، وابنة السعودية والإمارات، وأنها تغني منذ 23 عاما،

وتملك أكبر قاعدة جماهيرية في السعودية، عن باقي الفنانات العرب.

وقالت، إن أحدا لا يستطيع منعها من بلدها السعودية، وإنها لو أخطأت، فهي مستعدة لتقديم عيونها وروحها للمملكة. لافتة، إلى أن السعودية بلد كبير، ولا يجب أن يخرج إعلامي باحث عن الشهرة على حسابها، لكتابة مثل هذه التغريدة.

وشددت على أنها ستحول القضية إلى رأي عام، وترفع قضية تشهير على هذا الصحفي، لأنها لو سكتت، فسوف يردد الإعلام هذا الكلام كما لو كان خبرا صحيحاً.