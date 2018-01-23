3 أدوية عليك تجنبها أثناء السفر

متابعات(صدى):

ربما يقوم الكثير منا أثناء السفر، بتناول بعض الأدوية، التي لا نعلم مدى خطورتها على صحتنا، فنحن نتناولها بناء على توجيهات الطبيب لنا، غير مأخوذ في الاعتبار مدى خطورتها على صحتنا.

وفي هذا السياق، أوضح الطبيب نيال وايت، أن هناك أدوية يتناولها المسافرون، وقد تعرض حياتهم للخطر، كحبوب ” منع الحمل ” التي تؤدي لزيادة فرصة حدوث جلطات الدم، وكذلك ” الحبوب المنومة ” ، التي تزيد من خطر الإصابة بتجلط الأوردة العميقة.

وذكر أيضًا الأدوية المضادة للقلق، والتي قد تُشعر المسافرين بالاسترخاء، إلا أنها تجعل تكون معدلات نبض القلب والتنفس أعلى بكثير، مقارنة بالأشخاص الذين يتناولون دواء وهمياً.