النقل العام: تدشين مبادرة لتنظيم مواقف الأجرة العامة في المدينة الطبية

نايف السالم(صدى):

أطلقت هيئة النقل العام مبادرة لتنظيم مواقف الأجرة العامة في مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الطبية بالرياض، وشهد الحدث المهندس جارالله النزهة ممثلًا لهيئة النقل العام والمقدم المهندس فيصل البازعي من المدينة الطبية.

وقالت الهيئة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” أنها تتقدم بالشكر الجزيل إلى مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز؛ ” لشراكتها الناجحة وحرصها المشهود على تفعيل هذه المبادرة، وخدمة المجتمع المستفيد من مركبات الأجرة العامة في مستشفى القوات المسلحة بالرياض ” .