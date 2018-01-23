مسؤول أممي: نزوح 126 سوريا من عفرين منذ بدء العمليات العسكرية لتركيا

نيويورك(صدى):

صرَّح ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، بأن ما يزيد عن 126 ألف نسمة من سكان شمال سوريا، نزحوا عن المنطقة منذ بداية العمليات العسكرية من جيش الاحتلال التركي على منطقة ” عفرين “.

وأوضح ” دوجاريك ” ، أن هناك أكثر من 300 ألف نسمة مهددون بالنزوح، خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أن 60% من أهالى عفرين بحاجة للمساعدات اللازمة.

كما أشار إلى أن المنظمات الإغاثية إذا حاولت دخول عفرين، فسيكون هناك الكثير من التحديات والصعوبات تعوق دخولها.

ويستمر الجيش التركي في عمليات العسكرية على منطقة ” عفرين ” شمال سوريا، التي يسكنها الأكراد.