سياسي إسباني ينتقد رونالدو ويورط ميسي في السياسة

طلال الغامدي(صدى):

انتقد السياسي الإسباني، غابرييل روفيان، مهاجم الريال كريستيانو رونالدو، عن طريق اقحامه هو وغريمه لاعب برشلونة ليونيل ميسي في السياسة.

وقال ” روفيان ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، عقب فوز برشلونة بـ 5 أهداف على ريال بيتيس: ” هذا التأثير السياسي الذي يسعى لإقناعنا بأن كريستيانو أفضل من ميسي يقارن فقط مع التأثير الذي يسعى لإقناعنا أن السيئين هم من يلجؤون إلى الاقتراع، وأن الجيدين هم من يهتفون “.

ويقصد ” روفيان ” بتغريدته الإشارة إلى الاستفتاء الذي جرى ف في كتالونيا، أكتوبر الماضي، الذي دعا لانفصال الإقليم عن إسبانيا.